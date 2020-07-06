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Общество

Псковичи присоединились к акции «Флаг России в каждый дом»

Жители Псковской области присоединились к акции «Флаг России в каждый дом», организатором которой в регионе выступило Псковское региональное отделение «Единой России». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, в акции активное участие приняли активисты, секретари местных отделений, сторонники и жители области.

В рамках акции жителям городов и районов Псковской области раздали 15 тысяч флагов, рассказал руководитель регионального исполкома партии Андрей Карпов.

«Главная цель акции – показать единение людей. Российский триколор – символ государственности. Вывешивая флаги, люди проявляют свою активную гражданскую позицию, солидарность и поддерживают нормы, которые вступают в силу с момента общероссийского голосования по поправкам в главный документ нашей страны», – отметил он.

Российский триколор украсил окна  административных зданий и многоквартирных жилых домов.  Псковичи разместили один из главных символов страны на своих окнах и балконах.

Также активисты волонтерского центра «Единая Россия» поддержали принятие поправок в Конституцию России, проведя флешмоб. На склоне реки Псковы волонтеры выложили слово «ДА» с соответствующей отметкой, галочкой, которая традиционно символизирует выбор при голосовании. Композиция выполнена в цветах российского триколора.

3 июля Центризбирком России утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию. Согласно итоговому протоколу, за поправки проголосовали 77,92 % участников голосования (57 747 288), против – 21,27 % (15 761 978). Явка составила 67,97 %.

Явка на голосование в Псковской области составила 56,24 % (294 413 человек). Одобрили предлагаемые изменения 231 684 участника, высказались против – 60 626 человек.

Поправки в Конституцию России вступили в силу с 4 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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