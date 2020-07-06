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Общество

528 человек с коронавирусом умерли в граничащих с Псковской областью странах

66 925 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 528 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 6 июля в Эстонии общее количество заболевших достигло 1 994 человека, погибло – 69. В Латвии 1 127 человек инфицировано коронавирусом, погибло – 30. В Белоруссии число инфицированных составляет 63 804 человека, погибло – 429.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 11,5 млн человек, свыше 6,5 млн – выздоровело, более 536 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 687 862 человека, выздоровело – 454 329, умерло – 10 296. В Псковской области выявлено 3 084 случая заражения коронавирусом, 1 204 человека выздоровело, 28 – умерло.

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