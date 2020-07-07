Михаил Ведерников поблагодарил псковские семьи за созидательную работу

14:52, 07 июля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области поблагодарил участников Первого регионального форума молодых семей за созидательную общественную работу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, 7 июля, в преддверии Дня семьи, любви и верности, глава региона обратился к участникам форума.

Михаил Ведерников отметил, что семья занимает особое место в системе ценностей россиян. «Крепкие взаимоотношения между детьми и родителями, общие взгляды и совместный труд — все это вызывает искреннее восхищение и является достойным примером для подражания», - отметил глава региона.

В прошлом году на 6-й Всероссийский форум молодых семей в Печорский район приехали гости из 45 регионов страны, 58 семей представляли Псковскую область, один из псковских проектов - радиоконкурс молодых поэтов «В РиFMу» - получил грантовую поддержку. По словам губернатора, мероприятие показало, сколько активных семей со всей страны готовы взаимодействовать, делиться практиками и идеями.

Представленные на региональном форуме проекты оценит федеральное жюри на всероссийском мероприятии, поэтому губернатор поручил помочь доработать заявки Управлению общественных проектов и проектному офису «Команда 2018».

«Хочу еще раз поблагодарить всех присутствующих участников форума за вашу активность, за созидательную общественную работу», - сказал Михаил Ведерников. Губернатор пожелал молодым семьям удачи, счастья и благополучия и поздравил с наступающим праздником.

Первый форум молодых семей Псковской области объединил 30 семей из Пскова, Великих Лук и еще 17 муниципалитетов региона. С одной из семей Псковское агентство информации поговорило о хип-хопе в Псковской области.