День России предложили перенести на 1 июля

09:56, 08 июля 2020, ПАИ

Президенту РФ Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля. Об этом рассказала автор инициативы, член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, сообщает RT.

По её мнению, текущая дата празднования Дня России у многих россиян ассоциируется с распадом СССР, а не с независимостью страны. В этой связи она предложила перенести праздничную дату на 1 июля, когда прошёл основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ.

3 июля Центризбирком России утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию. Согласно итоговому протоколу, за поправки проголосовали 77,92 % участников голосования (57 747 288), против – 21,27 % (15 761 978). Явка составила 67,97 %.

Явка на голосование в Псковской области составила 56,24 % (294 413 человек). Одобрили предлагаемые изменения 231 684 участника, высказались против – 60 626 человек.

Поправки в Конституцию России вступили в силу с 4 июля. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.