542 человека с коронавирусом умерли в граничащих с Псковской областью странах

23:48, 08 июля 2020, ПАИ

67 368 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 542 летальных исхода, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 8 июля в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 003 человека, погибло – 69. В Латвии 1 141 человек инфицирован коронавирусом, погибло – 30. В Белоруссии число инфицированных составляет 64 224 человека, погибло – 443.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось почти 12 млн человек, свыше 6,9 млн – выздоровело, более 546 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 700 792 человека, выздоровело – 472 511, умерло – 10 667. В Псковской области выявлено 3 139 случаев заражения коронавирусом, 1 306 человек выздоровело, 31 – умер.