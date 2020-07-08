Минздрав: Вакцинация от коронавируса будет добровольной

21:24, 08 июля 2020, ПАИ

В России вакцинация от коронавирусной инфекции будет проводиться по желанию. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в эфире канала «Россия-1».

«В целом у нас вакцинация в любом случае идёт только с согласия самого гражданина», – отметил Михаил Мурашко. Он также добавил, что в Минздраве видят возросший интерес граждан к вакцине. «Люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации, причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации», – сказал министр.

По его словам, в настоящий момент в работе 17 перспективных вакцин. Работа над ними ведётся более активно, чем над другими образцами, уточнил Михаил Мурашко.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 700 792 человека, выздоровело – 472 511, умерло – 10 667. В Псковской области выявлено 3 139 случаев заражения коронавирусом, 1 306 человек выздоровело, 31 – умер.