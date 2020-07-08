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Общество

Стали известны подробности условий содержания Сафронова в СИЗО

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) рассказала подробности условий содержания в СИЗО арестованного на два месяца по подозрению в госизмене советника главы Роскосмоса, экс-журналиста Ивана Сафронова, сообщает ТАСС.

По данным ОНК, у Ивана Сафронова нет серьезных жалоб на содержание в СИЗО «Лефортово». В частности, арестованный подчеркнул, что его «не били и не пытали». При этом он отметил, что недоволен жестким матрасом и тем, что у него нет возможности читать новости. В то же время Иван Сафронов положительно оценил местную библиотеку, еду из столовой СИЗО — рыбу с пюре, а также наличие в камере телевизора, который, правда, без антенны и не работает.

7 июля Ивана Сафронова арестовали на два месяца по подозрению в государственной измене. Его подозревают в передаче данных чешским спецслужбам.

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