Стали известны подробности условий содержания Сафронова в СИЗО

21:52, 08 июля 2020, ПАИ

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) рассказала подробности условий содержания в СИЗО арестованного на два месяца по подозрению в госизмене советника главы Роскосмоса, экс-журналиста Ивана Сафронова, сообщает ТАСС.

По данным ОНК, у Ивана Сафронова нет серьезных жалоб на содержание в СИЗО «Лефортово». В частности, арестованный подчеркнул, что его «не били и не пытали». При этом он отметил, что недоволен жестким матрасом и тем, что у него нет возможности читать новости. В то же время Иван Сафронов положительно оценил местную библиотеку, еду из столовой СИЗО — рыбу с пюре, а также наличие в камере телевизора, который, правда, без антенны и не работает.

7 июля Ивана Сафронова арестовали на два месяца по подозрению в государственной измене. Его подозревают в передаче данных чешским спецслужбам.