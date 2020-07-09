636 человек заразились коронавирусом в Великих Луках
В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 636 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на пять человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал о ситуации с коронавирусом в Псковской области.
По количеству заразившихся коронавирусом в Псковской области Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (949 случаев), на третьем – Псковский район (263 случая).
Всего в Псковской области выявлено 3 174 случая заражения коронавирусом, 1 372 человека выздоровело, 33 – умерло.