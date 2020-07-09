Ещё 17 человек заболели коронавирусом в Пскове
В Пскове за последние сутки коронавирусом заболели 17 человек. Общее количество заразившихся COVID-19 в городе достигло 949. День назад заболевших было лишь 932, сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
По количеству заболевших коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, второе – Великие Луки (636 случаев), третье – Псковский район (263 случая).
Всего в Псковской области выявлено 3 174 случая заражения коронавирусом, 1 372 человека выздоровело, 33 – умерло.