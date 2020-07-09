Люди смогут получать качественную медпомощь в новых инфекционных больницах – Александр Козловский

12:15, 09 июля 2020, ПАИ

Благодаря региональным властям в Псковской области каждый год строится что-то новое или реконструируется. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире ПАИ-live 9 июля.

Особое внимание он обратил на строительство новых инфекционных больниц в Пскове и Великих Луках. «И здесь спасибо президенту за то, что поддержал инициативу врачей, губернатора Михаила Ведерникова», – отметил Александр Козловский. По его словам, в этих медучреждениях люди смогут получать качественную медпомощь.

«Я считаю, что мы не должны останавливаться, чтобы появились ещё новые медицинские объекты», – добавил он.

Просьбу о строительстве инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках озвучила заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице (COVID-центр), врач-пульмонолог Анастасия Повторейко во время прямой линии с президентом. Владимир Путин обещал оказать содействие в этом вопросе. На совещании с медиками губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что для строительства больницы в Псковскую область прибудут 1 500 военнослужащих. Были определены площадки для строительства в Пскове и Великих Луках.