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Общество

Загрузка рейсов из Пскова в Анапу и Калининград достигает 100%

100% достигает загрузка рейсов из Пскова в Анапу и Калининград. Рейсы были запущены в конце июне и будут выполняться до 22 сентября 2020 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе авиакомпании.

Полёты выполняются два раза в неделю – во вторник и субботу, на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Время в пути из Пскова в Анапу составляет 2 часа 50 минут, а в Калининград —1 час 10 минут. 

«Это отличная возможность для жителей Пскова, которые, я уверен, уже оценили её по достоинству, воспользовавшись рейсами авиакомпании «РусЛайн», — комментирует коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

Первый рейс из Калилинграда в Псков был совершён 23 июня. В этот же день в Анапу отправились 39 псковичей.

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