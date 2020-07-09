Режим самоизоляции отменили для прибывающих в Псковскую область

20:13, 09 июля 2020, ПАИ

Режим самоизоляции отменили для прибывающих в Псковскую область граждан из других стран и регионов страны. Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников внес в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Отмечается, что те, кто приехал в регион из других субъектов России, могут не сообщать о своем визите.

Кроме этого, в Псковской области сняли ограничение по неполному заселению гостиниц. Массовые мероприятия в Псковской области запрещены до 28 июля.