Возможность полного открытия псковских ресторанов обсудят на следующей неделе

22:12, 09 июля 2020, ПАИ

Возможность возобновления работы ресторанов в Псковской области в помещениях рассмотрят на следующей неделе. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём Instagram.

«Рестораны пока работают в том же режиме, – отметил он. – На следующей неделе будем рассматривать возможность работы в помещениях».

Михаил Ведерников рассказал, что эпидемиологическая ситуация в Псковской области по-прежнему стабильно улучшается.

«И хотя у нас пока нет возможности полностью снять ограничения, мы продолжаем двигаться к этой цели с максимально возможной скоростью, – добавил он. – Будет ещё быстрее, если каждый будет вносить свой вклад в общую работу – использовать средства индивидуальной защиты, по максимуму соблюдать социальную дистанцию, внимательно следить за своим здоровьем и своих близких».

В Псковской области сняли ограничение по неполному заселению гостиниц. Массовые мероприятия в Псковской области запрещены до 28 июля.