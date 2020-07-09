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Общество

Возможность полного открытия псковских ресторанов обсудят на следующей неделе

Фото Дарьи Хватковой

Возможность возобновления работы ресторанов в Псковской области в помещениях рассмотрят на следующей неделе. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём Instagram.

«Рестораны пока работают в том же режиме, – отметил он. – На следующей неделе будем рассматривать возможность работы в помещениях».

Михаил Ведерников рассказал, что эпидемиологическая ситуация в Псковской области по-прежнему стабильно улучшается.

«И хотя у нас пока нет возможности полностью снять ограничения, мы продолжаем двигаться к этой цели с максимально возможной скоростью, – добавил он. – Будет ещё быстрее, если каждый будет вносить свой вклад в общую работу – использовать средства индивидуальной защиты, по максимуму соблюдать социальную дистанцию, внимательно следить за своим здоровьем и своих близких».

В Псковской области сняли ограничение по неполному заселению гостиниц. Массовые мероприятия в Псковской области запрещены до 28 июля.

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