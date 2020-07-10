Более 278 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
278 410 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 22,3 млн тестов на коронавирус. За сутки проведено 308 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболел 707 301 человек, выздоровело – 481 316, умерло – 10 843. В Псковской области выявлено 3 200 случаев заражения коронавирусом, 1 423 человека выздоровело, 33 – умерло.