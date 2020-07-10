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Общество

Более 83% заболевших коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах выздоровели

В граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии – выздоровели более 83 % заболевших коронавирусом. Согласно данным медицинских служб трёх стран, всего в Эстонии, Латвии и Белоруссии зарегистрировано 67 589 случаев заражения коронавирусом, 56 522 пациента вылечились от заболевания, 548 – умерло.

Так, по состоянию на 10 июля в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 013 человек, погибло – 69, вылечилось – 1 894. В Латвии 1 165 человек было инфицировано коронавирусом, погибло – 30, выздоровело – 1 019. В Белоруссии коронавирусом заразилось 64 411 человек, погибло – 449, вылечилось – 53 609.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 12,3 млн человек, свыше 7,2 млн – выздоровело, более 557 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 713 936 человек, выздоровело – 489 068, умерло – 11 017. В Псковской области выявлено 3 200 случаев заражения коронавирусом, 1 423 человека выздоровело, 34 – умерло.

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