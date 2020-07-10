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Культура

Как искоренить вандализм в Пскове рассказал Александр Голышев

Двор Постниковых в Пскове

Как искоренить вандализм в Пскове рассказал директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев в эфире ПАИ-live 10 июля.

«Если все дети Пскова и области пройдут через наши музейные программы, интерактивные площадки, то никогда не будет вандализма, а будут только доброхоты, волонтёры и люди, которые по-настоящему уважают и любят свою историю», - уверен Александр Голышев.

Он предположил также, что вандализм повился потому, что «красота возникла совершенно неожиданно там, где столько поколений было непонятно что». «Про это Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил - боль нашего Отечества. Теперь эта боль превращается в великолепные памятники, музейные и интерактивные площадки, где дети и взрослые должны постигать нашу историю», - отметил директор музея-заповедника.

Александр Голышев рассказал, что помимо обновленных и восстановленных башен Псковского кремля горожане в скором времени смогут посетить комплекс домов купца Постникова, который в народном плане называется «Мешки».

«Всё потому что Постников в них не жил, в этих «мешках» жить было достаточно сложно - камень очень капризный. Мешки - это прекрасные складские помещения XVII века. Сначала, конечно, были вопросы: как реставрировать, по какой эпохе, ведь всё здесь было руинировано», - отметил Голышев.

В Большом Мешке разместится главная экспозиция, посвященная Пскову в составе Московского государства, а в Малом Мешке -  образовательный музейный центр, именно здесь дети должны, по мнению Александра Голышева, получать «музейную прививку». 

«Мы используем и территорию рядом. Специально для детей здесь появилась избушка на курьих ножках», - обратил внимание директор музея.
 

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