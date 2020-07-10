Очаг коронавируса в Моринском интернате практически погашен – Ведерников

21:03, 10 июля 2020, ПАИ

Из-за очага коронавируса в Моринском психоневрологическом интернате эпидемиологическая ситуация в Дновском районе долгое врем оставалась «непростой», отметил губернатор Псковской области в своем Instagram по итогам рабочей встречи с главой Островского района Михаилом Шауркиным.

«Тем не менее, благодаря своевременным мерам он был локализован и сегодня уже практически погашен», - заверил губернатор.

Глава района доложил Михаилу Ведерникову об обстановке с коронавирусом в муниципалитете.

Кроме того, стороны обсудили динамику реализации национальных проектов. «Финансирование району в этом году выделено по шести направлениям, все работы идут по графику», - констатировал Михаил Ведерников и добавил, что в двух сельских школах был запланирован ремонт спортзалов. В Выскодской школе работы уже завершены, в Бельской школе выполнены на 95% работ.

Готовность 31-квартирного дома по нацпроекту «Жилье и городская среда» составляет 75%. «Туда переедут 68 человек, которые сейчас живут в аварийном доме. Это будет первый новый МКД в городе более чем за два десятилетия», - подчеркнул губернатор.

«В целом, работы ведутся качественно и в срок. Такой подход мы всегда поощряем, и Дновский район может рассчитывать на дополнительную помощь и поддержку», - подвел итог встречи глава региона.