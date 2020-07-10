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Общество

Жилеты, очки и рации подарили псковскому отряду «Лиза Алерт»

Фото: "Лиза Алерт".

Люди, пожелавшие остаться неизвестными, подарили поисковому отряду «Лиза Алерт» светоотражающие жилеты, защитные очки и рации Baofeng BF-A58. «Эти подарки помогут нам быстрее находить пропавших людей и спасать жизни!» - отметили добровольцы псковского отделения отряда в группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото: "Лиза Алерт".

Волонтеры напомнили, что каждый может стать добровольцем отряда и помогать в поисках, заполнив анкету. Также поисковики всегда нуждаются в расходных материалах и оборудовании. С перечнем необходимого можно ознакомиться в группе отряда (https://vk.com/pskov_la) и обратиться по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52.

Ранее псковичи уже передали отряду рации.

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