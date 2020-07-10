В Псковской области выздоровевших после COVID-19 впервые в три раза больше заболевших

00:11, 11 июля 2020, ПАИ

За сутки в Псковской области выздоровели после коронавируса 55 человек, в то время как заразились всего 16. Число вылечившихся в регионе впервые в три раза превысило количество новых инфицированных. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Всего в Псковской области побороли коронавирус 1478 человек, заболели – 3216, умерли – 34.

«К сожалению, статистика по смертности всё ещё растёт (+1). Рассчитываем, что на следующей неделе придут последние данные по прошедшему пику заболевания», - отметил глава региона.