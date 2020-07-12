ФОТОФАКТ: Братия Псково-Печерского монастыря голосует на выборах главы района

14:03, 12 июля 2020, ПАИ

Братия Псково-Печерского монастыря голосует на выборах главы Печорского района.

На пост руководителя муниципального округа претендуют пять кандидатов: Сергей Тарасик от «Единой России», Дмитрий Богатырёв от КПРФ, Игорь Романов от «Партии Роста», Алексей Марочкин от ЛДПР и самовыдвиженец Виктор Мишин.

Место главы Печорского района стало вакантным в ноябре прошлого года после обнародования видеозаписи, на которой глава Печорского района Дмитрий Сопотов нецензурно разговаривает с сотрудниками ГИБДД. Тогда же Дмитрий Сопотов сообщил о сложении полномочий главы района и написал заявление об уходе с поста секретаря местного отделения «Единой России».