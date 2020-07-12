15,78% избирателей проголосовали на выборах главы Печорского района

15:23, 12 июля 2020, ПАИ

На 15:00 на досрочных выборах главы Печорского района проголосовали 15,78% от общего числа избирателей. Такие данные приводит ТИК Печорского района.

Досрочные выборы главы Печорского района проходят с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: все избиратели получают одноразовые маски, им измеряют температуру, члены УИКов контролируют соблюдение санитарной дистанции в 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что на пост руководителя муниципального округа претендуют пять кандидатов: Сергей Тарасик от «Единой России», Дмитрий Богатырёв от КПРФ, Игорь Романов от «Партии Роста», Алексей Марочкин от ЛДПР и самовыдвиженец Виктор Мишин.

Ранее на участке №179 пришлось заменить одну из урн для голосования. Подробности, почему это произошло, читайте здесь.

В голосовании принимает участие и братия Псково-Печерского монастыря.