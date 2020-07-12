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Общество

Псковская область вошла в пятёрку регионов с наименьшим приростом заболевших COVID-19

Псковская область вошла в пятёрку российских регионов с наименьшим приростом заболевших COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в Информационном центре по коронавирусу в Северо-Западном федеральном округе.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:  Чукотский автономный округ - 0%, Москва, Московская область - 0,3% Республика Северная Осетия, Калининградская область - 0,4%, Псковская область, Республика Дагестан - 0,5%, Курская область, Рязанская область, Пензенская область, Чеченская Республика - 0,6%.

За минувшие сутки в регионе выявлен 31 новый случай коронавирусной инфекции, 36 человек поправились, два человека умерли.
 

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