Псковичи вернулись домой вывозным рейсом из Нью-Йорка

09:11, 13 июля 2020, ПАИ

Ночью 12 июля для жителей России, застрявших в США из-за пандемии коронавируса, состоялся вывозной рейс «Аэрофлота». 334 пассажира вылетели из Нью-Йорка в Москву, пишет ТАСС.

На 14-й вывозной рейс из США в Россию могли зарегистрироваться жители более 20 регионов, в том числе Псковской области.

В вывозные списки удалось включить 32 человека из наиболее уязвимых категорий населения, среди них люди, прибывшие в США для лечения или реабилитации, пожилые люди и инвалиды. Кроме того, на родину сможет вернуться школьница, оказавшаяся в США по программе образовательного обмена.

В московском аэропорту пассажиры пересядут на самолеты до Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Ранее Псковское агентство информации писало о псковиче-студенте, застрявшем на карантине в Риме, и женщине, которая оказалась во время пандемии в Калифорнии.