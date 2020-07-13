В Великих Луках освятили строящуюся инфекционную больницу
Строящееся в Великих Луках инфекционное отделение 13 июля освятил иеромонах Нил (Лосев), передает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».
Благословение на освещение дал епископ Великолукский и Невельский Сергий (Булатников).
Новая инфекционная больница появится в Пскове, а её отделение – в Великих Луках. Общая мощность медицинских учреждений составит 300 коек. В Пскове больницу построят на улице Доставалова, а в Великих Луках - на Октябрьском проспекте. Планируется, что объекты сдадут 15 сентября.