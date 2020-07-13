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Общество

Новые нормативы состава сточных вод в Пскове пройдут независимую экспертизу

Новые нормативы состава сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения Пскова, пройдут независимую экспертизу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, 13 июля состоялось очередное заседание рабочей группы под председательством главы города Елены Полонской.

Участники встречи рассмотрели вопрос о заключении договора между Псковской городской Думой и экспертной организацией. Как сообщила Елена Полонская, Горводоканал в установленные сроки внес на рассмотрение депутатами расчеты новых нормативов. Для проведения независимой экспертизы нормативов планируется заключить договор с московской экспертной компанией с большим опытом работы в данной сфере.

Фото:pskovgorod.tu.

В прошлом году в Псковскую городскую Думу поступило коллективное обращение руководителей промышленных предприятий об изменении нормативов, установленных в 2003 году. Они просили привести их в соответствие с действующим федеральным законодательством.

По итогам обсуждения была создана рабочая группа по разработке проекта правового акта об утверждении новых нормативов с привлечением независимых экспертов.

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