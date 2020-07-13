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Общество

50 псковских медиков получили компенсации из-за заражения COVID-19

Фото: Дарья Хваткова.

В Псковской области 50 медицинских работников получили денежную компенсацию из-за заражения коронавирусом. Об этом в эфире ПАИ-live 13 июля сообщила первый вице-губернатор региона Вера Емельянова.

Региональную компенсацию в 50 тысяч рублей получили медицинские сотрудники, у которых выявили коронавирус в период с 15 марта по 5 мая. А в мае появился указ президента, по которому выплаты назначили уже на федеральном уровне.

Разовую выплату 68 тысяч рублей, по указу президента, получили 39 медицинских работников Псковской области.

Вера Емельянова сообщила, что в Псковской области заболели коронавирусом 155 медицинских работников: 30 врачей, 70 человек среднего медицинского персонала и 55 человек младшего и иного персонала медицинских учреждений.

Также 18 июля на базе отдыха «Скай ранчо» пройдет благотворительный концерт, выручку с которого направят на реабилитацию медиков Псковской области, перенесших коронавирус.

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