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Общество

Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Советнику главы Роскосмоса, экс-журналисту Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

«Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», – сказал адвокат.

Ивана Сафронова задержали утром 7 июля. Вечером того же дня Лефортовский суд отправил его под арест на два месяца. Ивана Сафронова подозревают в передаче данных чешским спецслужбам.

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