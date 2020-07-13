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Общество

Экономический комитет поддержал ограничение на курение кальянов в Псковской области

Ограничение на курение кальянов в Псковской области поддержал экономический комитет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию поддержал расширение ограничительных мер на продажу курительных устройств для несовершеннолетних. О содержании законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» депутатам доложил председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

«В нашей области введены ограничения на продажу и использование электронных систем доставки никотина для несовершеннолетних, но всевозможных устройств для курения оказалось гораздо больше. В том числе, это кальяны и вейпы. Поэтому предлагается расширить терминологию курительных устройств и смесей для них, от которых мы пытаемся оградить наших детей», - сказал Андрей Михеев.

Председатель комитета Андрей Козлов уточнил, будет ли распространяться административная ответственность на продавцов кальянов несовершеннолетним.

«Да, как и за продажу детям различных фруктовых смесей для курительных устройств. Врачами доказано, то они наносят не меньшим вред, чем обычный табак, хотя если посмотреть социальные сети, среди молодёжи существует мода на курение кальянов – это считается круто», - ответил Андрей Михеев.

Члены комитета проголосовали за предложение исполнительной власти. Ранее запрет на присутствие детей в кальянных в Псковской области поддержал социальный комитет.

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