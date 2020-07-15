Ужин на дистанции: как псковский общепит вышел из карантина

14:40, 15 июля 2020, ПАИ

В Пскове с 15 июля начали работать залы в кафе и ресторанах города. Корреспондент Псковского агентства информации выяснил, насколько псковский общепит готов к началу работы в условиях ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции.

Известный псковский ресторатор Андрей Филатов рассказал, что на данный момент идёт осмысление ситуации.

«Мы будем смотреть, что и как открывать», - отметил он.

Андрей Филатов поделился печальной статистикой, удар пандемии не перенесли рестораны «Русаков» «Kinza», а также кафе «Кинза» и «Fabric Cafe». Их работа была полностью остановлена.

«Сегодня мы готовим залы, а к пятнице станет понятно, что откроется в городе, - отметил Филатов, добавив, что сейчас сложно найти персонал, поскольку многие ушли из профессии во время карантина. – Общепит оказался самой пострадавшей отраслью, теперь люди не рассматривают эту сферу, как гарантированную».

Ресторатор добавил, что многие кафе и рестораны сегодня нуждаются в поварах и официантах.

«Munhell, «Пивной дом», кафе Chocolate, таверна «Соколиха» уже работают», - отметил Андрей Филатов.

Псковский ресторатор уверен, что избежать очередного карантина и закрытия общепит сможет только с помощью государства, которое должно сделать все возможное, чтобы люди перестали болеть.

Менеджер таверны «ПоЖАРка» Мария отметила, что из заведение начало работу на верандах с конца июня, а сегодня, 15 июля, любимое псковичами место готово принять гостей и в зале на первом этаже.

«Предприняты все необходимые меры, измеряем температуру при входе, - добавила Мария. – Обязательно используем маски и перчатки».

Ресторан La Terrasse придерживается тех же правил – расставляет столики с соблюдением социальной дистанции, при необходимости посетители могут получить маски бесплатно. Ресторан работает на доставку и на вынос, но с конца июня открыли и веранду, которая пользуется популярностью у псковичей.

А вот ресторан «Инжир» продолжает работать на самовывоз и доставку. Точные сроки и даты открытия залов неизвестны.

С 15 июля возобновили свою работу солярии.