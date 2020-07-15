ВИДЕО: Псковские многодетные семьи получили 14-местные «ГАЗели»
15 июля в Пскове восемь многодетных семей получили 14-местные микроавтобусы «ГАЗель NEXT», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Ключи от новых автомобилей из рук губернатора Псковской области Михаила Ведерникова получили мать 12 детей Наталья Ларионова (Опочецкий район), мать 10 детей Надежда Михайлова (Куньинский район), отец 11 детей Михаил Палютин (Псков), мать 11 детей Екатерина Шеленкова (Пыталовский район), мать 10 детей Светлана Томилена (Великолукский район), мать 11 детей Ирина Хохлова (Псков), отец 10 детей Андрей Чернодедов (Остров-3) и отец 11 детей Василий Титенок (Псков).
Вручать автомобили многодетным семьям планируется ежегодно.