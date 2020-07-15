«Наблюдатели»: Уникальная выставка эстонской художницы доступна посетителям печорского музея

18:52, 15 июля 2020, ПАИ

В Печорах продолжает работу уникальная выставка эстонской художницы Имби Круув «Наблюдатели», передает корреспондент Псковского агентства информации. Как рассказали сотрудники музея, экспозиция открылась 17 марта, но ее успели увидеть немногочисленные посетители - на следующий день учреждение ушло на карантин из-за пандемии коронавируса.

Как рассказывала автор рисунков, выставка родилась спустя 50 лет после путешествия в Псков. Тогда, еще девочкой, Имби со своей большой семьей приплыла в Псков на моторной лодке. А в 2018 году, она вернулась в город одна, уже без родных. На картинах можно увидеть не только храмы, но и образы, которые отразились в памяти художницы еще в детстве – рыбаков, крестьян.

«Она писала, что 50 лет назад приезжала сюда со своей огромной семьей на катере. А спустя 50 лет она вернулась сюда одна. Она гуляла по Пскову и знала, что ее родные сверху смотрят на нее и наблюдают за ее прогулкой», - рассказала начальник отдела туризма и специальных программ Изборского музея-заповедника Екатерина Иванова. Поэтому экспозиция и называется «Наблюдатели», но не только художница наблюдает за происходящим, также ее родные следуют за ней.

Выставка «Наблюдатели» - образец современной живописи, она с большим успехом была показана в Эстонии. Теперь с открытием залов музея истории города Печоры она доступна жителям и гостям Псковской области. Кроме того, экскурсоводы музея готовят для туристов светскую экскурсию по городу.