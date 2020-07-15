Видео: как псковичи коротают вечера на летних верандах

20:18, 15 июля 2020, ПАИ

Летние веранды кафе в Пскове открылись почти месяц назад. Жаловаться на загрузку им не приходится. Даже будним вечером террасы заполнены псковичами и гостями города. Все соскучились по общению, вкусной ресторанной кухне и отдыху вне домашнего дивана.

С 15 июля ресторанам, кафе, столовым, буфетам и барам в Псковской области разрешили открыть свои залы и помещения для посетителей. Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников внёс в противокоронавирусный указ.