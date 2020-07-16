Сервис ознакомления с результатами ЕГЭ атаковали хакеры

12:43, 16 июля 2020, ПАИ

Хакеры атаковали сервис ознакомления с результатами ЕГЭ. Атака была отражена, заявили в Рособрнадзоре, пишет ТАСС.

«Сервис ознакомления с результатами ЕГЭ подвергся серьёзной хакерской DDoS-атаке, которая была успешно отбита. Работоспособность и доступность сервиса в ходе атаки были сохранены. Мощность атаки в пике составляла до 6 Гб/с», - говорится в сообщении.

На момент атаки данные о результатах первых экзаменов ещё не были загружены в систему. При этом врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева отметила, что никаких проблем для работы сервиса и для участников экзаменов проведенная атака не создала.

Участники ЕГЭ смогут своевременно ознакомиться с результатами.

Заместитель директора Федерального центра тестирования Станислав Афанасьев отметил, что нагрузка была мощная, это позволяет говорить о том, что для её реализации были подключены серьёзные ресурсы и атака была спланирована.

Сегодня, 16 июля, выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию и химии. Четыре выпускника в Псковской области сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов.