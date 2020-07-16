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Общество

Многофункциональное табло и интерактивные тренажеры для хоккеистов появятся в псковском Ледовом дворце

Новое оснащение получит Ледовый Дворец в Пскове. Фото Дарьи Хваткой.

Две ледозаливочные машины появились в псковской Ледовом дворце по национальному проекту «Спорт-норма жижни», напомнил в эфире проекта ПАИ-live 16 июля директор Ледового дворца Иван Штылин.

 «Это обычный стандарт для арены. С одной такой машиной работать было довольно непросто. Зато теперь 365 дней в году арена будет готова принять спортсменов», - пояснил Иван Штылин. 

Также гость эфира сообщил, что скоро в  Ледовой арене появится многофункциональное универсальное табло и интерактивные тренажеры для хоккеистов.

«Это интересные комплексы на скорость точность удара и реакцию. Появится тренажер «Ледовая дорожка» - довольно дорогостоящий, который за эти 8 лет мы сами себе позволить не могли», - отметил директор спорткомплекса.

Он также рассказал, что  стоимость участия в турнире хоккейной команды - выше, чем годовое финансирование федерации.  Например, стоимость участия в регулярном первенстве Санкт-Петербурга может быть выше миллиона рублей.

«Без участия в соревнованиях развитие хоккея невозможно. Приходится выбирать, и мы выбрали развитие детско-юношеского хоккея», - поделился Иван Штылин, отметив, что без участия родителей в Ледовом дворце не проходит ни один процесс, они участвуют в общественной жизни дворца. Он также облгодарил тех родителей, которые помогают и финансово, и здравыми предложениями. 

Ранее сообщлось, что Ледовый дворец в Пскове станет  центром спортивного туризма.

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