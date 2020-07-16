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Общество

Михаил Ведерников поддержал идею строительства моста между Высокой и Плоской башнями

Фото Дарьи Хватковой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал идею строительства моста между Высокой и Плоской башнями в ходе посещения Варлаамовского угла в Пскове 16 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона согласился с тем, что мост в устье Псковы действительно нужен с точки зрения туристической логистики.

Ранее директор Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев рассказал, что идею строительства моста через Пскову в районе Плоской и Высокой башен «зарубила» общественность. При этом он намерен решить вопрос с появлением такого моста.

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