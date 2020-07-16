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Общество

«Увиденное впечатляет»: Михаил Ведерников – о Дворе Постникова и Варлаамовском угле

Фото ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поделился впечатлениями о реконструированных Дворе Постникова и Варлаамовском угле после их посещения 16 июля.

«Увиденное впечатляет, – подчеркнул он. – Чувствуется творческий и научный подход». Кроме этого, Михаил Ведерников назвал современным решение остеклить часть Варлаамовской башни.

Глава региона отметил, что город и область теперь получили более 2 тысяч квадратных метров выставочных площадей. «Их надо включить в туристические маршруты – это будут точки, которые будут привлекать туристов», – добавил он.

Кроме этого, Михаил Ведерников поддержал идею строительства моста между Высокой и Плоской башнями и предложил создать общественный совет по сохранению объектов культурного наследия.

Реконструкция Двора Постникова и Варлаамовского угла в Пскове началась в 2017 году. Работы проводились в рамках проекта министерства культуры РФ и Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России». В общей сложности были выделены более 1,5 млрд рублей из средств всемирного банка.

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