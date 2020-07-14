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Политика

Суд прекратил дело в отношении бывшего директора Пустошкинского центра культуры

Пустошкинский районный суд постановил прекратить дело об административном правонарушении экс-директора районного центра культуры Татьяны Александровой «ввиду малозначительности совершенного правонарушения». Постановление суда от 16 июля находится в распоряжении ПАИ.

Ранее в одном из интервью глава района Светлана Василькова говорила о том, что причиной увольнения директора Центра культуры послужили серьезные нарушения. Однако суд значительных правонарушений в деятельности бывшего директора не выявил.

23 июня глава Пустошкинского района Светлана Василькова подписала распоряжение о досрочном прекращении трудового договора и увольнении директора Пустошкинского районного центра культуры, хотя контракт был действителен до 30 июня 2021 года. Вслед за директором с более 40-летним стажем работы в этой сфере уволились многие сотрудники учреждения. 85-летняя жительница Пустошкинского района Нинель Эрдман тогда направила в СМИ письмо, в котором она вступилась за попавших под сокращение работников районного Центра культуры.

На сессии Собрания 15 июля районные депутаты выразили несогласие с кадровой политикой главы района и указали ей на «недопустимость преимущественного использования механизма сокращения штатов в целях решения финансовых проблем района, без предварительного использования иных возможностей привлечения либо перераспределения финансов».

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