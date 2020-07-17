«Похож на штопаное одеяло»: коту Спартаку с тяжёлой раной на боку сделали операцию

08:03, 17 июля 2020, ПАИ

Операция кота Спартака с огромной раной на боку прошла успешно. Об этом псковская организация «Зоозащита» сообщила в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Золотые руки Сан Саныча [ветеринара – ПАИ] собрали Спартаку и ломаную лапку и закрыли огромную, во весь бок, оскальпированную рану», - написали зоозащитники.

Операция длилась пять часов, перед ней Спартаку сделали переливание крови. «Пока Спартак похож на штопаное одеяло с трубочками», - заметили в «Зоозащите». После больницы кот несколько дней лежал в переноске, так как после хирургического вмешательства ему было запрещено двигаться. «Мы обрабатываем, кормим, убираем, обращаясь с ним, как с хрустальной розой», - написали общественники.

«Спартак все терпит. Его жизнестойкости, терпению, доброжелательности можно учиться и брать пример», - отмечают волонтеры.

В конце июня кот Спартак поступил в «Зоозащиту» с огромной раной на боку, в которой завелись опарыши. Когда кота привезли в клинику, даже ассистенту врача стало плохо, рассказывали зоозащитники. Животное терпеливо ждало операцию, которая состоялась 14 июля. Ранее псковичи собрали 100 тысяч рублей на лечение кота Спартака, деньги поступали в организацию даже после закрытия сбора.