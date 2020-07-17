674 человека заразились коронавирусом в Великих Луках
В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 674 человека. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на семь человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.
По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 010 случаев), на третьем – Псковский район (276 случаев).
Всего в Псковской области выявлено 3 372 случая заражения коронавирусом, 1 938 человек выздоровело, 42 – умерло.