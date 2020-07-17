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Общество

674 человека заразились коронавирусом в Великих Луках

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 674 человека. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на семь человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 010 случаев), на третьем – Псковский район (276 случаев).

Всего в Псковской области выявлено 3 372 случая заражения коронавирусом, 1 938 человек выздоровело, 42 – умерло.

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