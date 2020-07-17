1010 жителей Пскова заболели коронавирусом
В Пскове зарегистрировано 1010 случаев заражения COVID-19, за сутки коронавирусом заразились еще четыре человека. Актуальную статистику губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram.
Псков лидирует по числу инфицированных. В Великих Луках заболели коронавирусом 674 человека, в Псковском районе – 276 человек, в Островском – 245, в Великолукском – 174.
Всего в Псковской области 3372 человека заразились коронавирусной инфекцией, вылечились – 1938 человек. Число выздоровевших в регионе за сутки в четыре раза превысило количество заболевших. 41 пациент с коронавирусом умер.