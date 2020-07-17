Почти 272 тысячи человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
271 705 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 24,3 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 311 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 759 203 человека, выздоровело – 539 373, умерло – 12 123. В Псковской области зарегистрировано 3 372 случая заражения коронавирусом, 1 938 человек выздоровело, 42 – умерло.