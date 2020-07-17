Ольга Алексеева стала новым художественным руководителем ансамбля «Псков»

13:52, 17 июля 2020, ПАИ

Солистка московского оркестра «Гусляры России» Ольга Алексеева стала новым художественным руководителем ансамбля «Псков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция».

17 июля директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова представила коллективу ансамбля «Псков» нового художественного руководителя - Ольгу Алексееву.

Сегодня Ольга Алексеева ведущая исполнительница на гуслях звончатых в России. Она удостоена серебряной медали «Национальное достояние России» за активную концертную деятельность, лауреат и обладатель Гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Выступала с различными оркестрами, ансамблями, солистами и звёздами шоу-бизнеса, а также является участницей множества телепроектов федеральных каналов.

Помимо исполнительства на гуслях, Ольга является автором-исполнителем собственных песен, её песни также исполняются другими артистами-вокалистами.

В 2010 г. стала участником благотворительной миссии, посетив с концертами города республики Чечня.

Ведёт педагогическую и активную сольную гастрольную деятельность по России и за рубежом с целью популяризации и сохранения исполнительских традиций на древнем русском инструменте гусли звончатые.

35 лет коллективом руководил заслуженный артист России Александр Либ. Он продолжит свою профессиональную и творческую работу в ансамбле.

В октябре прошлого года Александр Либ заявил о том, что покинет должность руководителя. Это решение комментировала и администрация Псковской областной филармонии.