Псковичи предложили посадить на кол разрушивших поселение викингов вандалов

17:08, 17 июля 2020, ПАИ

Псковичи предложили посадить на кол вандалов, разрушивших культурный слой археологического памятника эпохи викингов – поселения Горожане в Новосокольническом районе. Соответствующий комментарий опубликован в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

«В X веке никто бы с ними не церемонился», – отмечает подписчик.

Через весь археологический памятник была прорыта траншея в ходе прокладки оптоволоконного кабеля. В результате были уничтожены или значительно повреждены несколько остатков построек X века, а также нарушена стратиграфия памятника.

Поселение эпохи викингов располагалось на пути «из варяг в греки». Лонгрид «Псковские викинги» можно почитать здесь>>>

Редакция Псковского агентства информации призывает правоохранительные органы и профильные службы установить вандалов и привлечь их к предусмотренной законом ответственности.