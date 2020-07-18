Губернатор о назначении Анастасии Повторейко: Шанс проявить лучшие качества

16:28, 18 июля 2020, ПАИ

Глава региона Михаил Ведерников рассказал о назначении Анастасии Повторейко на должность главного врача строящейся инфекционной больницы в Пскове. Об этом губернатор заявил в своём видеообращении к гражданам.

Говоря о строительстве инфекционной больницы, Михаил Ведерников отметил, что в Пскове готовность составляет 18%, а в Великих Луках – 11%.

«Нужно отдать должное Министерству обороны, потрясающие качество и скорость», - отметил глава региона, напомнив, что на сессии Псковского областного Собрания депутатов было принято решение об учреждении нового государственного бюджетного учреждения «Псковская областная инфекционная больница».

Также губернатор отметил, что будущему руководителю важно ознакомиться с будущей больницей с фундамента.

«Новое учреждение возглавит заведующая отделением пульмонологии Псковской городской больницы Анастасия Повторейко, - напомнил Михаил Ведерников. – Анастасия Повторейко получила опыт во время борьбы с пандемией, она и сейчас остаётся на передовой».

По словам главы региона, новое назначение будет хорошим шансом проявить лучшие качества.

«Пожелаем удачи, я уверен, что она справится», - добавил губернатор.