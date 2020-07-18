Второй концерт «Спасибо медикам!» пройдёт в августе

23:19, 18 июля 2020, ПАИ

Следующий благотворительный концерт «Спасибо медикам!» пройдёт в августе, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Акция продолжается, следующий концерт – в августе», – отметил глава региона.

18 июля на базе отдыха «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска состоялся первый концерт «Спасибо медикам!». Музыканты, среди которых группы Radio band, «Постоянные», «Красивая», Jellyfish-Mountain, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева, выступали в течение 2,5 часа.

В Благотворительный фонд развития Псковской области святой равноапостольной княгини Ольги передадут все собранные на концерте средства для последующего приобретения путёвок и курсовок для переболевших коронавирусом медиков.

Концерт стал центральным мероприятием региональной благотворительной акции #СпасибоМедикам Псковской области, которая продлится до 25 июля.

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