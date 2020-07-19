Более 8,6 млн человек в мире вылечились от коронавируса

11:59, 19 июля 2020, ПАИ

По состоянию на утро 19 июля в мире зарегистрировано 14 443 127 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 605 202 человека. Количество выздоровевших – 8 627 753.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 3 833 597. В этой стране от коронавируса умерло 142 878 человек, выздоровел – 1 775 271.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 771 546 человек, выздоровело 550 344 пациента, умерло – 12 342. В Псковской области выявлен 3 421 случай заражения коронавирусом, 2 058 человек выздоровело, 43 – умерло.