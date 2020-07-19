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Общество

Почти 274 тысячи человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

273 737 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 24,9 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 314 тысяч исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 771 546 человек, выздоровело 550 344 пациента, умерло – 12 342. В Псковской области выявлен 3 421 случай заражения коронавирусом, 2 058 человек выздоровело, 43 – умерло.

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