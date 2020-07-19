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Общество

Эксперт назвал категории наиболее нуждающихся в вакцинации от коронавируса россиян

В России вакцину от коронавируса в первую очередь должны получить граждане из групп риска: учителя и пожилые люди. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.

Также эксперт считает, что вакцинацию должны по возможности пройти все организованные коллективы.

В то же время он отметил, что испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода, после того, как будет получен необходимый положительный опыт применения вакцины для взрослых.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 771 546 человек, выздоровело 550 344 пациента, умерло – 12 342. В Псковской области выявлен 3 421 случай заражения коронавирусом, 2 058 человек выздоровело, 45 – умерло.

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