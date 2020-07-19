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Общество

Новые подарки передали псковскому отряду «Лиза Алерт»

Фото: "Лиза Алерт".

В поисковый отряд «Лиза Алерт» продолжают поступать подарки от неравнодушных псковичей. В группе регионального отделения отряда в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что поисковикам передали одноразовые перчатки и кейсы для хранения оборудования.

С перечнем отрядных нужд можно ознакомиться в группе «Лизы Алерт» в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/pskov_la. Благотворители могут обратиться по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.

Фото: "Лиза Алерт".

Чтобы присоединиться к поисково-спасательному отряду и стать добровольцем, необходимо заполнить анкету для новичков.

Ранее отряду уже передали рации, жилеты и очки. «Эти подарки помогут нам быстрее находить пропавших людей и спасать жизни!» – отмечали добровольцы.

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