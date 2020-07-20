Более 272 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
272 681 человек в России остаётся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 25,2 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 259 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 771 546 человек, выздоровело 550 344 пациента, умерло – 12 342. В Псковской области выявлен 3 421 случай заражения коронавирусом, 2 058 человек выздоровело, 45 – умерло.